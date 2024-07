Ostatnio na salonach dużym zainteresowaniem cieszyła się Edyta Zając - obecna dziewczyna popularnego piłkarza Legii Warszawa, Jakuba Rzeźniczaka. Kandydatka do tytułu Miss Polonia 2014 przykuła na sobie uwagę wszystkich fotoreporterów na Gali Ekstraklasy, gdzie pojawiła się z ukochanym. Przypomnijmy: Śliczna dziewczyna znanego piłkarza na salonach. To jej koronę Miss Polonia przekaże Krupińska?

Nic dziwnego, że sportowiec chwali się taką pięknością na imprezach. W końcu stworzył szczęśliwy związek, a pół roku temu postanowił nawet oświadczyć się Edycie. Jak sam wyznał w jednym z wywiadów, w przeszłości cieszył się wielkim zainteresowaniem kobiet, nigdy jednak nie należał do typu podrywacza. Zapewnia, że zawsze był wierny, choć pokusił się też o nieco odważniejsze wyznanie.

Troszeczkę tych dziewczyn się przewinęło, ale to dlatego, że szukałem tej odpowiedniej. Żigolakiem nigdy nie byłem, bo dziewczyn jak rękawiczek nie zmieniałem co tydzień. Po prostu - jeśli, któraś mi nie pasowała, to była zmiana. A patrząc na tendencję, która teraz panuje, to i tak późno się oświadczyłem. Michał Żyro, Kuba Kosecki, Dominik Furman - każdy z nich zrobił to szybciej niż ja - mówi Rzeźniczak w wywiadzie dla Sport.pl