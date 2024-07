1 z 8

Edyta Herbuś z psem

Edyta Herbuś po powrocie z podróży mogła liczyć na naprawdę czułe przywitanie. Czekała na nią przyjaciółka oraz... ukochany pupil aktorki! Śliczny piesek gwiazdy bardzo ucieszył się, gdy zobaczył swoją panią. Edyta również nie kryła radości na jego widok. Gdy tylko go ujrzała przez kilka chwil bawiła się pieskiem. Pieszczotom nie było końca! Zdjęcia Edyty i jej pupila to naprawdę uroczy widok! To już nie pierwszy raz, gdy możemy zobaczyć aktorkę z ukochanym pieskiem. Gwiazda zabierała go już nawet na salony!

