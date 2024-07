1 z 6

Zofia Ślotała przyłapana przez paparazzi na ulicach Warszawy

Zosia Ślotała bez makijażu! Taki widok to rzadkość! Znana stylistka została przyłapana przez fotoreporterów, podczas zakupów. Po ulicach Warszawy Zosia spacerowała w codziennej, lecz bardzo modnej stylizacji. Miała na sobie czarne spodnie typu rurki, prosty szary golf i śniegowce w tym samym kolorze. Stylizację rozświetlił płaszcz w energetycznym kolorze różu. To ulubiony płaszcz stylistki. Widzieliśmy go już na jej zdjęciach na Instagramie. Look uzupełniła oryginalna torebka marki Fendi za ponad 6 tysięcy złotych. Dokładnie ta sama, którą Zosia miała na sobie podczas premiery filmu "Excentrycy". Jak Wam się podoba codzienny styl Ślotały? My jesteśmy na tak!

Pink isn't just a color... It's an attitude! ???? @msgm_official #msgm #coat #krakow Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Zofia Maria Slotala (@miss_zi) 16 Gru, 2015 o 7:07 PST