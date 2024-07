Jak trenować w ciąży? Czy można się nadwyrężać? Ile można ćwiczyć dziennie? Na wszystkie wasze pytania odpowiada Kasia Kępka i jej partner, trener personalny, Szymon Gaś. Odwiedziliśmy parę w ich studiu. Zobaczcie, jakie ćwiczenia proponują dla ciężarnych kobiet. Kasia Kępka, która spodziewa się dziecka, zdradza, dlaczego kobiety chcą ćwiczyć:

Po to, żeby być sprawnym, my nie bijemy rekordów, nie podnosimy ciężarów, chcemy się ruszać, żeby te mięśnie nie zaniknęły, nie po to, żeby dobrze wyglądały, tylko żeby je używać, do pracy z wózkiem, do siat! - śmieje się Kasia Kępka.