Dowiedz się, co o pielęgnacji skóry mieszanej i trądzikowej mówi dr n. biol. Monika Pasikowska, kierownik Laboratorium Naukowego Lirene:

Skóra mieszana – przetłuszczająca się w strefie T i przesuszona na policzkach, to jeden z najczęściej występujących rodzajów skóry, rozpoznawanych zazwyczaj u osób dorosłych. Charakteryzuje się zakłóconą równowagą hydro-lipidową, łączy w sobie cechy skóry tłustej i suchej. Tzw. strefa T to skóra tłusta z nasilonym wydzielaniem sebum na czole, nosie i brodzie, błyszcząca, z zatkanymi porami, z tendencją do zaskórników i stanów zapalnych. Strefa sucha - policzki i szyja, na skutek niedoboru wydzielania sebum i braku ochronnego płaszcza lipidowego, jest przesuszona, napięta, szorstka, nawet łuszcząca się, wrażliwa i skłonna do podrażnień.

Główną przyczyną pojawiających się zmian trądzikowych występujących w skórze mieszanej bądź tłustej są czynniki hormonalne, które odpowiadają za powstawanie zwiększonego łojotoku. Nadmierne przetłuszczenie skóry nie jest jednak wyłączną przyczyną powstawania niedoskonałości. Wolniej złuszczająca się warstwa rogowa naskórka zamyka ujścia gruczołów łojowych, powodując zaleganie w ich wnętrzu wydzieliny. Początkowo prowadzi to do powstawania zaskórników, czyli małych grudeczek, które mogą być przykryte czarnym "daszkiem" utlenionej keratyny. Niektóre zaskórniki gromadzą więcej wydzieliny i przyciągają komórki zapalne z krwi, co powoduje znaczne powiększenie wymiarów grudek. Pojawia się zmiana zapalna, zaczerwienienie i pieczenie zajętego miejsca, a skóra staje się chropowata i szorstka. Największe nasilenie choroby przypada na okres pokwitania, jednakże coraz częściej odnotowuje się przypadki trądziku u osób dorosłych – występuje on w mniejszym nasileniu i obejmuje przeważnie tylko twarz.

Pielęgnacja cery mieszanej skierowana jest na oba obszary: tłuste i suche. Preparaty do mycia strefy tłustej powinny zawierać delikatne, naturalne środki powierzchniowo czynne, składniki ułatwiające złuszczanie naskórka (np. wyciąg z kory wierzby, salicylan sodowy) oraz składniki regulujące czynność gruczołów łojowych (np. cynk, miedź, wyciąg z orzechów laskowych). Dodatkowo, preparaty takie powinny zawierać w swoim składzie składniki łagodzące (np. allantoinę lub D-Panthenol). W pielęgnacji strefy tłustej mają zastosowanie kremy o działaniu korygującym czynność gruczołów łojowych, kremy matujące stanowiące bazę pod makijaż, a także kremy ochronne z filtrami przeciwsłonecznymi i nawilżające, gdyż podstawowym, niestety często spotykanym błędem w pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej jest unikanie nawilżania.

Prawidłowa pielęgnacja cery mieszanej pomoże zwalczyć niedoskonałości, wygładzi i rozjaśni skórę, co pozwoli nam przywrócić jej świeżość i blask.

