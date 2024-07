Bez kobiet świat nie byłby tak kolorowy. Dlatego 8 marca mężczyźni w sposób szczególny adorują wszystkie panie wręczając im bukiety kwiatów czy pudełka czekoladek. Spytaliśmy gwiazdy, czy jakoś szczególnie obchodzą dzisiejszy dzień oraz jak chciałby go spędzić, aby był w pełni udany.

Agnieszka Szulim jest nowoczesną kobietą i nie w głowie jej goździki czy słodkości. Dziennikarka najchętniej 8 marca wybrałaby się na manifę:

- Ponieważ widzę, że to jest piątek i jest to jeden z takich dni dla mnie ludniejszych w tygodniu, to może w końcu wybiorę się na manifę. Zawsze chciałam, ale nigdy mi się to nie udało. Ja bardzo wspieram środowiska feministyczne, także jak będzie manifa, to ja się z chęcią tam pojawię.