Ewa Farna została zachęcona przez swojego chłopaka, Martina Chrobota do obejrzenia wszystkich części "Gwiezdnych wojen". Gwiazda przyznała, że nidgy nie oglądała żadnej części i teraz urządzili sobie maraton. Wszystko dlatego, że ukochany wokalistki chce wybrać się do kina na najnowszy film z serii "Star Wars", który był jednym z najbardziej wyczekiwanych w tym roku i wiele znanych osób przyznało, że czeka na tę premierę. Maraton filmowy nie mógł jednak trwać całą noc, ponieważ Farna rano pojechała do Wrocławia, aby przygotować się do sylwestrowego koncertu. To właśnie tam zaśpiewa na jednej scenie z Eweliną Lisowską czy Margaret. Będziecie oglądać?

Reklama

Zobacz: Justyna Steczkowska największą gwiazdą Sylwestra TVN! Kto jeszcze się pojawi? Znamy nazwiska!​

Ewa Farna ogląda "Star Wars" z chłopakiem

Zobacz także

Star Wars.Nigdy nie widzialam, jestem out of it. Moj Martin jednak chce isc do kina na nowy odcinek, przedtem mam...

Posted by Ewa Farna on 30 grudnia 2015

Reklama

Gwiazda z okazji Sylwestra zaśpiewa we Wrocławiu na jednej scenie z Eweliną Lisowską