Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke kilka tygodni temu zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się ich wyczekiwana córeczka, Róża. Dziewczynka jest oczkiem w głowie rodziców, którzy poświęcają jej całą swoja uwagę. Tancerze, znani z programu "Taniec z gwiazdami" podkreślają, że są katolikami, a wiara odgrywa w ich życiu bardzo dużą rolę. W rozmowie z "Party.pl" zdradzili, czy planują już ślub i co dla nich byłoby najważniejsze w tej ceremonii.

Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz planują ślub?

Od kiedy na świecie pojawiła się Róża, to właśnie potrzeby córki wysunęły się na pierwszy plan w życiu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke. Para tancerzy już od dawna jest zaręczona, ale wciąż nie decyduje się na ślub. Teraz zdradzili, jakie są ich plany. Jak wyjaśnił tancerz, na pewno chcą się pobrać, ale nie chodzi im o to, by organizować ceremonię w pośpiechu.

- Mamy plany ślubne, bo Hania cały czas zaręczona i z pierścionkiem chodzi. Ale czekamy, żeby to było fajne dla nas, dla rodziny, a nie żeby jak najszybciej to zorganizować - powiedział Jeschke.

Z kolei Hanna Żudziewcz ujawniła, czy myśli już o wyborze sukni ślubnej. Sprawdźcie, co jeszcze nam powiedzieli!

