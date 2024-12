Ten duet zna chyba każdy widz YouTube'a czy baczny obserwator świata influencerów. Angelika i Łukasz Trochonowiczowie zgromadzili przez lata milionową widownię, z którą chętnie i otwarcie dzielą się smaczkami ze swojego życia. Obecnie trwa najintensywniejszy czas w roku dla Andziaks, czyli grudzień, w którym aż do świąt publikuje codzienne filmy. Na jednym z najnowszych doszło do niepokojącego zdarzenia, które mogło przynieść opłakane skutki.

Andziaks i Luka to czołowe postaci w polskim Internecie. Są razem od lat, a w 2022 roku stanęli na ślubnym kobiercu, ślubując sobie "miłość i wierność". Owocem ich związku jest córeczka Charlotte, która jest oczkiem w głowie rodziców. Pod koniec ubiegłego roku cała trójka przeprowadziła się do imponującej willi w Warszawie, której remont skrupulatnie relacjonowali w sieci. Angelika i Łukasz Trochonowiczowie regularnie publikują filmy na YouTube, ukazując w nich swoje codzienne, szalone i wystawne życie.

W grudniu to jednak Andziaks przejmuje pałeczkę, tworząc tzw. "vlogmasy", czyli codzienne filmiki, w których odlicza ze swoimi widzami dni do świąt. Zobaczyliśmy już m.in., jak dekoruje dom, spędza czas z najbliższymi czy podróż całej rodzinki do Laponii. W najnowszym vlogu para przeżyła jednak chwile grozy, które zmusiły ich do natychmiastowej ucieczki!

Angelika i Luka wraz z córeczką wsiedli akurat do auta, chcąc udać się na urodziny pociechy przyjaciółki. W pewnym momencie, na szczęście zanim ruszyli, wewnątrz pojazdu rozprzestrzenił się... gaz pieprzowy! Małżeństwo w pośpiechu zaczęło uciekać, ale i tak dosięgnęły ich nieprzyjemne skutki gazu. Najbardziej dostało się Andziaks, która nie tylko była najbliżej środka służącego do samoobrony, ale i miała problem z wyjściem z auta przez zapięte pasy.

Okazało się, że pojemniczek z gazem pieprzowym znajdował się w podłokietniku pomiędzy kierowcą a pasażerem. Luka otworzył podłokietnik, a gdy opuszczał jego klapę, gaz się uaktywnił.