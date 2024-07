Książki celebrytów pojawiają się jak grzyby po deszczu i ciężko już wymienić wszystkich, którzy skusili się podzielić z Polakami swoimi radami na temat tego, co robić by żyło się lepiej. Ilona Felicjańska, Dawid Ozdoba (były Edyty Herbuś), a nawet Jola Rutowicz mają w swoim portfolio publikacje sygnowane swoimi nazwiskami. Teraz do tego zaszczytnego grona dołączy kolejna "kopciuszek" polskich salonów, Izabela Kisio-Skorupa.

Jak udało dowiedzieć się AfterParty.pl, Mama Kisio przygotowuje się do wydania poradnika lansu. Wzorem najpopularniejszych modowych blogerek Izabela w swojej książce wskaże salonowe trendy i podpowie jak wtopić się w tłum elity. Roboczy tytuł publikacji to "(Gdzie) Mam się w to ubrać?", a planowana data premiery - czerwiec 2015.

Poza tym Izabela przygotuje mapę i kalendarium najlepszych polskich imprez, w jaki sposób wejść na salony niezauważoną, a także gdzie można niedrogo odkupić zaproszenie na event. W książce przemycone zostaną także wątki biograficzne z życia Izabeli, szczególnie z okresu kiedy utrzymywała bliskie relacje z córką.

- Iza ma w planach wydanie książki razem z siecią sklepów Biedronka. Jej ostatni product placement w "Modowym rentgenie" okazał się na tyle skuteczny, że podobno sieciówka odnotowała wyższą sprzedaż plastikowych siatek jednorazowych. Obecnie Iza przebywa w Szczecinie, gdzie odbywa się sesja zdjęcia, która będzie promować książkę - mówi nam osoba z otoczenia Mamy Kisio

O pracy przy sesji okładkowej Izabela prawdopodobnie napisała na Facebooku:

JAK MOZNA Z TAKA CHOLOTA WYTRZYMAC. AZ MI SIE NIEDOBRZE ROBI JAK ICH WIDZE I SLYSZE. DO SZCZECINA DZISIAJ PRZYJECHALAM. BRZYDCY LUDZIE.

Szykuje się prawdziwy bestseller. Czekamy z niecierpliwością na premierę i oczywiście event promujący.

Aktualizacja: News jest żartem Prima Aprillisowym redakcji AfterParty.pl

