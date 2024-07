Izabela Janachowska zdradziła, że przy wyborze stylizacji pomaga jej mąż, Krzysztof Jabłoński. Gwiazda słynie z tego, że zawsze wygląda perfekcyjnie, a jej zestawy są idealnie dopracowane. Izabela Janachowska wyznała, że działa to również w drugą stronę, ponieważ razem chodzą na zakupy i Krzysztof jej bardzo często doradza!

Doradzamy sobie wzajemnie, ponieważ większość rzeczy kupujemy razem. On mi dobrze doradza, muszę go czasami posłuchać. Bardzo cenię sobie to, że ma cierpliwość i że w ogóle ochotę mi doradzać. Po prostu jak coś założę, to na koniec wstaję i mówię: „No i jak?” I wtedy jest albo dobrze, albo jak Cezar - powiedziała gwiazda w rozmowie z newseria.pl