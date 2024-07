Ślub Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego z pewnością można uznać za najgłośniejsze wydarzenie minionego weekendu. Bajkowa ceremonia odbyła się w 5-gwiazdkowym hotelu w Iławie. Tancerka pojawiła się w aż 3 drogich zjawiskowych sukniach, a na gości czekało wykwintne menu. Przypomnijmy: Janachowska i milioner już po ślubie! Zobaczcie jak wyglądali, ich drogie obrączki oraz 7 (!) druhen

Znana z zamiłowania do luksusu para nie żałowała również pieniędzy na podróż poślubną. Milioner postanowił zabrać swoją żonę w egzotyczne miejsca. Jak informuje ewawojciechowska.pl, Janachowska i Jabłoński wybrali się najpierw do Singapuru, by później odwiedzić jeszcze wyspę Bali i odpocząć na Javie.

Znając gest milionera, można spodziewać się, że w każdym z tych miejsc zatrzymali się w ekskluzywnym hotelu. Nie inaczej było tuż przed ślubem, kiedy Iza odpoczywała w drogim apartamencie w Grecji.

