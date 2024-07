Iwona Węgrowska od kilku miesięcy jest w niekończącej się podróży poślubnej. W międzyczasie zdążyła jednak nagrać nowy singiel, który jest testamentem jej miłości do Krzysztofa Madeyskiego. Ostatnio Iwona zapowiedziała, że wylatuje promować utwór do USA. Przypomnijmy: Węgrowska wylatuje do Hollywood! Jej piosenki grają w USA

Piosenkarka jest już w Los Angeles i jak można było przypuszczać, marzenia o spełnieniu amerykańskiego snu jeszcze bardziej wpłyną na wizerunek "seksiary", o którym często wspomina w wywiadach. Mocno wydekoltowana Iwona zdaje się czuć świetnie w Stanach, a swój pobyt zaczęła od podziwiania słynnych wzgórz Hollywood. W Los Angeles Węgrowska ma nagrywać dwie nowe wersje utworu "Las Vegas" - angielską oraz francuską.

Iwona z mężem w Hollywood. Zostanie tam na dłużej?

