Tabloidy i kolorowe tygodniki od kilku tygodni żyją weselem Iwony Węgrowskiej. W połowie marca wokalistka wzięła kameralny ślub w Las Vegas z Krzysztofem Madeyskim. Para postanowiła jednak, że zrobi wielkie wesele w Polsce, gdy będą brali ślub kościelny. O tym jak będzie wyglądała impreza opowiedziała m.in. w rozmowie z TVN Style. Zobacz: Białe gołębie, fajerwerki, gęsi - Znamy szczegóły wesela Węgrowskiej

Dziś "Fakt" poinformował, że Węgrowska odwołuje wesele, które w czerwcu miało odbyć się w jednej z miejscowości pod Zieloną Górą. Powodem tej decyzji miały być nowe zobowiązania zawodowe piosenkarki. Do fałszywych doniesień na swoim Facebooku odniosła się błyskawicznie Iwona, która wszystkiemu zaprzeczyła oraz ponownie podkreśliła, że nie widzi świata poza Krzysztofem.

- KOCHANI NIE ODWOŁUJE ŚLUBU JAK PISZA MEDIA!!! Jeszcze nigdy tak nie było jak teraz jest. Jeszcze nigdy nie było tak dobrze. Życzę Wam Kochani takiej miłości jaka mi sie zdarzyła. Kocham i czuje sie kochana. Mam najwspanialszego męża na świecie. Jestem szczęśliwa. Ślub przełożylismy tylko i wyłącznie dlatego, że planujemy duże przedsięwzięcie i nie wyrobilibyśmy sie w czasie. Nie ma innych podkontekstów. Trzymajcie kciuki, bo po tym wszystkim co na mnie spadło Krzyś jest lekiem na całe zło. Mam w nim wsparcie i to jest najważniejsze. Nagrania sie złożyły w tym samym czasie co miał być ślub, nie chcieliśmy nic robić na wariata. Ważni są dla mnie Fani i dlatego postanowiliśmy, żeby uszczęśliwić ludzi moją muzyka. To była nasza wspólna decyzja. Kocham Was (pisownia oryginalna) - oświadczyła gwiazda.