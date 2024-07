W marcu tego roku Iwona Węgrowska wzięła cichy ślub w Las Vegas z Krzysztofem Madeyskim. Wokalistka w jednym ze swoich ostatnich wywiadów, którego udzieliła w programie "Na językach", że w czerwcu w Polsce wyprawi drugie przyjęcie w swoich rodzinnych stronach. Przypomnijmy: Wiemy kiedy i gdzie Iwona Węgrowska bierze ślub kościelny

Węgrowska bardzo lubi chwalić się swoją miłością. Gwiazda opowiadała już o niej m.in. w "Dzień Dobry TVN". Ostatnio w rozmowie z TVN Style Iwona zdradziła, jak będzie wyglądało jej polskie wesele. Zaproszeni weselnicy mogą nastawiać się na wieczór pełen atrakcji.

- Chce takie typowo wiejskie wesele, bez żadnych trendów. Tylko to co mi i mężowi jest bliskie sercu. Bardzo bym chciała białe gołębie - to jest w ogóle symbol takiego szczęścia, wiadomości. Gołąb dla mnie oznacza pozytywną wiadomość. Myślałam nad różnymi atrakcjami: fajerwerkami, nad wyjątkowymi sytuacjami typu: przyjazd do kościoła i na salę weselną. Mamy parę opcji. Mamy przepiękne auta, konie, białe gęsi. W związku z tym, że kocham konie może wykorzystamy je. Wyobrażam sobie, że moje wesele będzie trwało dwa dni. Goście się bawią do samego rana, a nawet jeszcze dłużej - powiedziała w TVN Style gwiazda.