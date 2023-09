Wielkimi krokami zbliża się ślub Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej. Wiadomo, że uroczystość odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Teraz jednak narzeczona muzyka postanowiła wrócić wspomnieniami do czasu ich zaręczyn. W najnowszym wywiadzie opowiedziała, jak jej rodzice zareagowali na związek z członkiem zespołu Big Cyc. Karolina Kempińska o reakcji rodziców na zaręczyny Od momentu, gdy Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska ogłosili, że są razem, w mediach nie milkną spekulacje na temat ich związku. Część internautów bardzo im kibicuje, inni z kolei są dosyć sceptyczni ze względu na dzielącą ich różnicę wieku. Zakochani jednak nie przejmują się plotkami i widać, że są ze sobą niezwykle szczęśliwi. Jakiś czas temu ogłosili swoje zaręczyny i od kilku tygodni intensywnie przygotowują się do ślubu. Choć nie podano informacji, kiedy dokładnie odbędzie się uroczystość, to wiadomo, że będzie miała miejsce latem i udzieli go prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Zobacz także: Krzysztof Skiba wybrał garnitur ślubny: "Nigdy bym nie przypuszczał, że w garniaku będę się czuł dobrze" Teraz, w intensywnym czasie ślubnych przygotowań, Karolina Kempińska zdążyła udzielić wywiadu serwisowi "Co za tydzień". W rozmowie wspomniała, jak jej rodzice zareagowali na wieść o zaręczynach. Okazało się, że początkowo wizja zięcia w ich wieku nie napawała ich optymizmem. - Moi rodzice znali Krzyśka jeszcze z czasów, jak się przyjaźniliśmy i bardzo go lubili. Początkowo był to mały szok, bo jednak są jego rówieśnikami i musiał załatwić pewne sprawy formalne, to średnio im się podobało, ale wiedzieli, że bardzo się kochamy, sporo razem przeszliśmy i to nie jest zauroczenie, a poważne uczucie - powiedziała narzeczona Krzysztofa Skiby. Zobacz także: Krzysztof...