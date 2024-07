Impreza urodzinowa Madonny

1 z 13

16 sierpnia Madonna skończyła 55 lat. Królowa Popu ostatnie kilka tygodni spędzała we Francji, gdzie odpoczywała po wyczerpującej trasie koncertowej i kilku innych projektach, w które była zaangażowana od początku tego roku. Przypomnijmy: Madonna ze złotymi zębami na randce z młodziutkim kochankiem

Piosenkarka nie wróciła świętować swoich urodzin do Nowego Jorku - wszyscy goście, a wśród nich m.in. Jon Kortajarena, przylecieli właśnie do Francji, by wspólnie z gwiazdą świętować jej 55 urodziny. Motyw przewodni imprezy nawiązywał do czasów Marii Antoniny, a brylowała najbardziej oczywiście sama Madonna, która postawiła na seksowne wdzianko i efektowną perukę. Bardzo wyzywająco prezentowała się też jej córka Lola, śmiało eksponując dekolt.

Zobaczcie zdjęcia z szalonej imprezy urodzinowej Madonny: