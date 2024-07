Już jutro w sprzedaży w całej Polsce pojawi się nowy numer magazynu "Viva!". Na jego okładce pojawi się znana i lubiana aktorka serialowa - Ilona Ostrowska, której największą sławę przyniósł serial Ranczo. Gwiazda w 2012 roku rozwiodła się Jackiem Borcuchem. W rozmowie z Piotrem Najsztubem opowie o mężczyznach i wolności. Komu aktorka teraz mówi "kocham"?

Reklama

Zobacz: Gwiazda "Rancza" już rozwiedziona

Co jeszcze w numerze? Łukasz Jakóbiak po raz pierwszy w wyjątkowej sesji. Za co kochają go gwiazdy? Gwiazdor zdradza swój przepis na sukces. Ponadto - Janusz Majewski i Anna Klara Majewska. Anna opowie, jak być sławnego ojca. W środku także - kulisy sex skandalu z udziałem fotografa Terry Richardsona. Co wolno geniuszowi?

Zobacz: Kuba o Jakóbiaku: Jaki autor, takie mieszkanie. Łukasz nie pozostał dłużny

Nowa Viva od jutra w sprzedaży w atrakcyjnej cenie 2,99 zł. Do nabycia także z filmem na DVD - "47 roninów". Gorąco polecamy.

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na urodzinach programu Łukasza Jakóbiaka: