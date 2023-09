Ida Nowakowska w poruszającym wywiadzie opowiedziała o swojej ciąży i przygotowaniach do porodu. Gwiazda "Pytania na śniadanie" zdradziła na kiedy ma wyznaczony termin narodzin dziecka i jak zareagowała, kiedy dowiedziała się, że zostanie mamą. Okazuje się, że to wcale nie jej mąż dowiedział się o ciąży! Komu przekazała radosną wiadomość w pierwszej kolejności? Sprawdźcie, co powiedziała Ida Nowakowska. Okazuje się, że razem z mężem już od pięciu lat starała się o dziecko. Ida Nowakowska będzie rozpieszczać swojego syna? Ida Nowakowska jest już w dziewiątym miesiącu ciąży i wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. Gwiazda TVP w wywiadzie dla "Viva! Mama" zdradziła, że termin porodu jest wyznaczony na połowę maja. A czy po porodzie Ida Nowakowska planuje długi urlop macierzyński? Nic z tych rzeczy! Prowadząca "Pytanie na śniadanie" dość szybko chce wrócić do pracy. Chciałabym wrócić do pracy, żeby w niej być, ale nie mieć tak dużo obowiązków. Chcemy, żeby ten czas był dla nas wyjątkowy i dlatego mój mąż też podczas wakacji będzie mniej pracował, żeby więcej być przy nas i mi pomagać- Ida Nowakowska wyznała w "Viva! Mama". Gwiazda TVP przyznała również że od zawsze marzyła, żeby zostać mamą, a z mężem aż pięć lat starali się o dziecko. To było nasze wielkie marzenie. W rodzinie mojego męża było dużo dzieci, on sam ma dwoje rodzeństwa i otacza go wielu krewnych. A ja tego nigdy nie miałam, a zawsze marzyłam, żeby mieć taki pełen gwaru dom- wyznała przyszła mama. Co ciekawe, to wcale nie mąż pierwszy dowiedział się o ciąży Idy Nowakowskiej. Osobą, której gwiazda TVP przekazała radosną wiadomość była jej mama. Nie uwierzycie, co zrobiła kiedy usłyszała, że zostanie babcią! To były wakacje i jakoś czułam, że moje...