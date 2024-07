Klasa i styl to główne cechy Beaty Tyszkiewicz. Kiedy aktorka reklamuje jakiś produkt, automatycznie zainteresowanie nim rośnie. Dlatego też do udziału w reklamie zaprosił ją Bank ING. Spoty z udziałem aktorki, które od niedawna możemy oglądać w telewizji i internecie, cieszą się ogromną popularnością.

Reklama

Dla Tyszkiewicz udział w reklamie również okazał się strzałem w dziesiątkę. Aktorka podpisała lukratywny kontrakt, opiewający na kwotę 300 tysięcy złotych. To w prawdzie nie tyle co Szymon Majewski, który za reklamowanie PKO BP wynegocjował aż 3 miliony złotych, ale zawsze dobre i to.

Ciekawe czy Beata "wygryzie" Marka Kondrata, obecną twarz Banku ING?

Reklama

chimera