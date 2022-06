Ile Karolina Pisarek zapłaciła Agnieszce Kaczorowskiej za naukę pierwszego tańca?

Pierwszy taniec na weselu Karoliny Pisarek i Rogera Salli był szeroko komentowany w mediach. Podczas gdy jedni ostro krytykowali umiejętności taneczne małżonków i wyszukaną choreografię, inni byli nią wręcz oczarowani. Teraz autorka tanecznych kroków zabrała głos w sprawie. Agnieszka Kaczorowska ujawniła szczegóły umowy z parą młodą. Co więcej, gwiazda "Klanu" zdradziła, ile zarobiła na na współpracy z modelką i jej zabójczo bogatym mężem!

Ile Agnieszka Kaczorowska zarobiła na choreografii pierwszego tańca Karoliny Pisarek i Rogera Salli?

10 czerwca Karolina Pisarek i Roger Salla wzięli bajeczny ślub, na którym pojawiła się plejada gwiazd. Wystawne podwarszawskie wesele modelki i przyszłego spadkobiercy milionowej fortuny zostało szczegółowo zrelacjonowane m.in. w "Dzień Dobry TVN", gdzie mogliśmy też śledzić przygotowania do uroczystości, ale też w mediach społecznościowych zaproszonych gości. Fani tej dwójki głośno komentowali nie tylko romantyczną scenerią rodem z filmu prosto z Hollywood, suknią ślubną Karoliny Pisarek, ale również zaskakującą kreacją Karoliny Pisarek na poprawinach. I choć od ślubu zakochanych minęły już dwa tygodnie, emocje związane z ceremonią nadal nie opadły, a wręcz przeciwnie!

Niedawno Karolina Pisarek pokazała swój pierwszy taniec w całej okazałości, jednak udawane boksowanie, podnoszenia, czy sensualne pozy małżonków nie wszystkim przypadły do gustu. Doszło nawet do tego, że głos w sprawie ich tanecznych popisów zabrała autorka choreografii. Agnieszka Kaczorowska skomentowała pierwszy taniec Karoliny Pisarek i Rogera Salli podkreślając, że najważniejszy były w nim emocje. Teraz gwiazda "Klanu" w rozmowie z mediami zdradziła szczegóły umowy z gwiazdą TVN i jej mężem.

- Karolina od razu zapytała, jak się rozliczymy. Nazwijmy to po prostu barterem, nie wyobrażałam sobie wziąć za to normalnego wynagrodzenia. Nawet nie do końca wiedziałabym, jak mam to policzyć. Czy za godzinę, czy za przygotowanie choreografii - wyznała Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Jastrząb Post.

Agnieszka Kaczorowska podkreśliła, że najważniejszy we współpracy z Karoliną Pisarek i Rogerem Salli był efekt końcowy, nie zaś to, ile pracy tancerka włożyła w ułożenie choreografii oraz treningi z zakochanymi.

- Wiedziałam, że jak potrzeba dodatkowego treningu, to robimy dodatkowy trening, kompletnie nie miało dla mnie znaczenia, ile na to poświęcę pracy, dla mnie najważniejszy był efekt i to, żeby oni czuli się z tym dobrze.

Tancerka wróciła też wspomnieniami do własnego wesela, a także zdradziła, w jaki sposób rozliczyła się z młodą parą.

- Sama jestem po swoim ślubie, weselu i pierwszym tańcu i wiem, że to nawet dla tancerzy może być stresujące. Ustaliłyśmy po prostu, że zrobimy kilka wspólnych publikacji, i to będzie ok, bo fajnie jak ludzie się tym troszkę zainspirują.

Nie milkną echa po głośnym ślubie Karoliny Pisarek i jej ukochanego Rogera Salli. Co więcej, fani modelki wciąż zastanawiają się, ile Karolina Pisarek i Roger Salla zapłacili za swoje bajkowe wesele. Znana jest już dokładna cena obrączki ślubnej Karoliny Pisarek, wykonanej z białego złota i diamentów, idealnie pasująca do jej wartego ponad 200 tysięcy złotych pierścionka zaręczynowego.

Jak dowiedziało się "Party", za wymarzone wesele państwo Sallowie zapłacili aż milion złotych! Ta kwota zwala z nóg! Zważając jednak na to, że parze udało się wybarterować pierwszy taniec, aż trudno nam sobie wyobrazić, ile kosztowała by ta impreza, gdyby zakochani zapłacili za współpracę z Agnieszką Kaczorowską.

