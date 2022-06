Agnieszka Kaczorowska, na prośbę fanów jej profilu na Instagramie, zdecydowała się pokazać wideo z pierwszym tańcem z wesela, które odbyło się na początku września. Teraz każdy może się przekonać jak na takich uroczystościach tańczą profesjonaliści - Agnieszka przez lata była gwiazdą "Tańca z gwiazdami", jest też utytułowaną tancerką, Maciej był zaś uczestnikiem "You can dance", a od jakiegoś czasu jest instruktorem w szkole Agnieszki. Jak wyglądał pierwszy taniec na weselu Kaczorowskiej O tym, że w sieci pojawił się filmik, Agnieszka poinformowała na swoim Instagramie: Filmik z naszego pierwszego tańca jest już na YT (...) Roboczy tytuł nosi nazwę „Skupienie vs. Szczęście”... zobaczycie dlaczego ☺️😉 Na wideo widzimy Agnieszkę i Maćka tańczących w toskańskich plenerach oraz ćwiczących układ na sali. Kaczorowska tańczy w seksownej sukience projektu Violi Piekut. Jak pisze sama Agnieszka, choreografia była wyzwaniem: Choreo: Me and My hubby @maciek.pela - co było wyzwaniem tańcząc dwa kompletnie skrajne style🙈 ❤️❤️❤️ Jak wyszło? Oceńcie sami. Pierwszy taniec to jeden z najważniejszych punktów wesela. Młodzi często przygotowują się do niego miesiącami. Tu mieliśmy dodatkowo dwójkę doskonałych tancerzy, zajmujących się tańcem na co dzień. Zobacz: Agnieszka Kaczorowska pokazała piękny teledysk ze ślubu! "Jak z bajki" - zachwycają się fan i Oto wideo z pierwszym tańcem Kaczorowskiej i Peli: Jak Wam się podobało? Zagłosujcie w naszej sondzie! Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska nago! Tancerka zaskoczyła fanów swoim filmikiem z kąpieli