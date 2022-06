Tak wygląda wesele Karoliny Pisarek! Przepych, zjawiskowe dekoracje i zachwyceni goście!

Jeszcze w tym tygodniu Karolina Pisarek i Roger Salla wezmą ślub. Mnóstwo szczegółów ceremonii podał serwis Pudelek.pl. Okazuje się, że znana modelka oraz jej wybranek na liście gości mają sporo sław - m.in. Klaudię El Dursi! Kiedy i gdzie odbędzie się ślub Pisarek i Salli? Ślub Karoliny Pisarek - szczegóły. Kiedy i gdzie się odbędzie? Karolina Pisarek i jej narzeczony, Roger Salla, do swojego bajkowego ślubu przygotowują się już od kilku miesięcy. Ceremonia odbędzie się z przytupem! Jak podaje Pudelek.pl Pisarek i Salla pobiorą się już w ten piątek, 10 czerwca, po godzinie 16. Wesele odbędzie się zaś w Pałacu w Łochowie w powiecie węgrowskim. To luksusowy kompleks, w którym nie brakuje m.in. basenów i spa. Na miejscu pojawi się ochrona, która ma dopilnować porządku. Teren imprezy będzie tego dnia zamknięty: Teren na czas wesela nie będzie zamknięty. Cały obiekt będzie otwarty, ale niestety rezerwacje indywidualne nie mogę być robione w tym terminie ze względu na pełne obłożenie hotelu. Mimo że modelka jest bardzo wierząca, to ze względu na Rogera zdecydowali, że ślubu udzieli im pastor. Obstawa full i ochrona na czas wesela - szykuje się ogromne wydarzenie. - czytamy na Pudelku Portal podał również przykładowe ceny - za tzw. "talerzyk" młodzi muszą zapłacić minimum 259 złotych, zaś jedna noc w hotelu to koszt od 320 zł do 700 zł za większy apartament. W sobotę, 11 czerwca, mają odbyć się poprawiny. Zobacz także: Karolina Pisarek o sukni ślubnej i weselu: "Życzę tego każdej kobiecie, bo to jest piękne uczucie!" Goście na ślubie Karoliny Pisarek Wśród gości na ślubie Karoliny Pisarek i Rogera Salii nie zabraknie gwiazd! Pudelek.pl podaje, że na liście znaleźli się m.in. Marcin Dubiel, Julia Kostera, Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał, Osi Ugonoh...