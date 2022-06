Ślub Karolina Pisarek: zaskakująca kreacja gwiazdy "Top Model" na poprawinach

Karolina Pisarek i Roger Salla przeżyli chwilę grozy podczas wesela! Na sali pojawił się ogień! Wystarczyła chwila nieuwagi by rozszalały płomienie! Co wydarzyło się podczas przyjęcia weselnego gwiazdy "Top Model" i milionera? Zgromadzeni goście musieli zostać ewakuowani! Kto zwykły wypadek a może bezmyślność, którejś ze znajdujących się na sali osób? Poznajcie szczegóły. Pożar na weselu Karoliny Pisarek. Co się stało? Karolina Pisarek i Roger Salla zaprosili weselnych gości do sali z iście bajkową scenerią. Jednak romantyczne chwile zostały przerwane przez dramatyczny incydent. W pewnym momencie ogromny tort weselny stanął w płomieniach! Oooo, a taki był ładny tort. O nie! - powiedział Paweł Swinarski znany jako Dla Pieniędzy, nagrywając całą sytuację, cytuje Pudelek.pl Wideo, mimo tego, że szybko zostało skasowane, nie umknęło uwadze internautów. Tort weselny, stojąc na ogromnym stole, momentalnie stanął w płomieniach, a ogień trawił również znajdujące się w pobliżu dekoracje, co stworzyło niebezpieczeństwo dla wszystkich zgromadzonych na weselu osób. Jak informuje Pudelek.pl, goście weselni zostali ewakuowani z sali w 10 minut. Zobacz także: Tak wyglądały ostatnie przygotowania Karoliny Pisarek do ślubu! ZDJĘCIA PAPARAZZI Karolina Pisarek komentuje pożar na własnym weselu Pudelek.pl po otrzymaniu filmu ukazującego pożar na weselu Karoliny Pisarek i Rogera Salli, poprosił modelkę o komentarz. Karolina Pisarek przyznała, że pożar wzniecił się od pióra: Podczas jednej z atrakcji pióro się zapaliło i szybko zostało wszystko ugaszone. 10 minut później bawiliśmy się dalej do białego rana Goście weselni w rozmowie z Pudelek.pl mieli jednak inną teorię: Ktoś z obsługi przypadkowo przedziurawił balony. Balony były...