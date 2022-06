Karolina Pisarek nosi obrączkę wysadzaną diamentami. Cena może zwalać z nóg!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali już obrączki! Jak podaje "Party" gwiazda TVN i sportowiec zdecydowali się na obrączki z białego złota. Ta, którą będzie nosiła Małgorzata Rozenek, jest również wysadzana diamentami. Cena obrączek Rozenek i Majadana Ślub Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana zbliża się wielkimi krokami. Spekuluje się, że odbędzie się on na przełomie września i października. Małgorzata ma już wybraną suknię - zaprojektuje ją Ewa Minge, a także świadkową - będzie to jej wieloletnia przyjaciółka - Sylwia. Teraz para zrobiła kolejny krok do przodu i wybrała obrączki. Cena modelu, który wybrali dla siebie, to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy będzie to najdroższy ślub w historii show-biznesu w Polsce? Zobacz także: Przygotowania do ślubu krok po kroku Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na planie Azja Express. Małgorzata i Radosław szykują się do ślubu! Suknię dla Małgorzaty uszyje Ewa Minge.