Olivia Palermo od lat jest stałą bywalczynią światowych tygodni mody, na których zawsze pokazuje się w spektakularnych stylizacjach. Jej zestawy przepełnione są luksusowymi metkami, które łączy z rzeczami z sieciówek.

Możemy zobaczyć ją na największych galach w sukniach takich projektantów jak Valentino, Chanel czy Dior. My jednak zachwycamy się nie tylko jej kreacjami na wyjątkowe okazje. Często na zdjęciach robionych przez paparazzi mamy okazję zobaczyć ją jak wygląda na co dzień. Nawet wtedy nie rozstaje się z dobrymi metkami. Na co dzień nosi dżinsy, baleriny a całość uzupełnia płaszczami lub żakietami. Jej styl to mieszanka wygody, klasyki i najnowszych trendów. Która z nas nie chciałaby zamienić się z nią na szafy…

Tak prezentują się najlepsze stylizacje Olivii Palermo: