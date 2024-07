Córka Kingi Rusin od dawna ma ambicje, by zostać modelką, choć sławna mama nie do końca popiera ten wybór. Ostatnio predyspozycje Igi Lis ocenił ekspert. Przyznał on, że jest nieco za niska, ale dużo nadrabia osobowością. Zobacz: Córka Rusin pragnie zostać modelką. Ekspert znalazł wadę, która może jej w tym przeszkodzić

Teraz córka prezenterki wzięła udział w kolejnej kampanii. Już po raz drugi została ambasadorką biżuterii Mokobelle Young. Iga sprawdziła się za pierwszym razem, dlatego dostała kolejną szansę. Ostatnio pochwaliła się zdjęciami z backstage'u i przygotowań do zdjęć. Nie da się ukryć, że jest bardzo skupiona i z zaangażowaniem podchodzi do wykonywanych obowiązków. Jesteśmy niezwykle ciekawi efektów, ponieważ fotografie, które zamieszcza Lis na Instagramie pokazują, że w tej branży odnajduje się świetnie.

