Zespół "Ich Troje" wyda kolejną płytę! Michał Wiśniewski i koledzy z zespołu po ośmiu latach od pojawienia się ich ostatniego krążka, wracają na scenę muzyczną. Fani legendarnej już grupy "Ich Troje" będą mogli kupić płytę w połowie czerwca. Zespół podpisał umowę z wytwórnią muzyczną - o czym na Facebooku osobiście poinformował Michał Wiśniewski. Muzyk pochwalił się fotkami ze spotkania z Piotrem Kabajem.

Dziś w siedzibie Warner Music Polska w Warszawie podpisałem w imieniu zespołu Ich Troje kontrakt na oczekiwaną przez nas i przez Was płytę. Wielkie podziękowania dla Moniki Biss, Dominika Tajner Wiśniewska oraz co najważniejsze dla szefa szefów czyli Piotra Kabaja! Podwójny album "Nierdzewny" oraz "Ich Troje Remixed in Miami" ukaże się w pierwszej połowie czerwca - napisał lider zespołu.