To oczywiście Hubert Urbański! Aktor pochwalił się swoją legitymacją studencką, która została wydana w 1988 roku, czyli 27 lat temu! A wszystko dzięki jednej ze swojej córek, która znalazła dokument w domu. Prezenter postanowił pokazać zdjęcie swoimi fanom na Facebooku i dodał:

Moja Córka Kochana znalazła ostatnio starą legitymację tatusia. Nieodparty dowód na to, że młodość, to był jednak nieodgadniony i porąbany etap w życiorysie. Co ja sobie wtedy myślałem?! Chciałem chyba zostać orientalistą?!!! A może traktorzystą?⚡⚡⚡????