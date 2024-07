Nie uwierzycie! Marcin Dorociński pokazał zdjęcie z czasów studenckich, na którym wygląda niemal tak jak dzisiaj, ale bez zarostu. Są z nim jednak koleżanki i koledzy, których także znamy z naszych ulubionych filmów i seriali.

Rozpoznajecie ich?

Panie od lewej to nikt inny jak Ewa Gorzelak i Katarzyna Kwiatkowska. Rozczochrany blondyn to Andrzej Nejman, a przystojniak obok Dorocińskiego to Borys Jaźnicki. Zaskoczeni?