3 z 13

Byk

UCZUCIA: W zbliżających się tygodniach miej na uwadze to, że aby ostatecznie wygrać czasami trzeba też przegrać. Możesz więc ustąpić swojej drugiej połówce w mniej ważnej sprawie po to, aby przewalczyć to na czym Ci najbardziej zależy. Romantyczny wyjazd we dwoje zaplanowany w nadchodzących dniach będzie bardzo udany.

KARIERA: W najbliższych tygodniach unikaj porywania się na słońce z motyką i nie trać czasu na mrzonki. Nie daj się porwać nierealnym ideom i ryzykownym planom biznesowym bo stracisz czas i pieniądze a nic z tego nie wyjdzie. Z ich realizacją wstrzymaj się do października. Zadbaj o poprawę relacji z osobami z pracy