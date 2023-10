Marcin Hakiel pokazał w sieci wyjątkowe zdjęcie! Tancerz do tej pory nie zdementował medialnych doniesień na temat nowego związku, ale również nie potwierdził, że w jego życiu ktoś się pojawił. Czyżby zrobił to właśnie teraz? Marcin Hakiel podczas relacji na InstaStories opublikował romantyczny kadr z tajemniczą blondynką. Widać. że były mąż Katarzyny Cichopek znów jest szczęśliwy. Marcin Hakiel na zdjęciu z tajemniczą blondynką Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zakończyli swoje małżeństwo pod koniec sierpnia. Była para rozwiodła się bez orzekania o winie i wszystko wskazuje na to, że dla dobra dzieci zamierzają utrzymywać dobre relacje. Tuż przed rozwodem portal Plotek.pl poinformował, że w życiu Marcina Hakiela pojawiła się nowa kobieta, którą miał poznać przez Internet. Tancerz nie zdementował plotek na swój temat- co więcej, w jego relacjach na InstaStories zaczęła pojawiać się tajemnicza blondynka... Ostatnio Marcin Hakiel pokazał zdjęcie ze spaceru z tajemniczą kobietą, a teraz pokazał kolejny, naprawdę romantyczny kadr! Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu- napisał Marcin Hakiel. Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel z córką na rozpoczęciu roku szkolnego. ZDJĘCIA PAPARAZZI Marcin Hakiel nie zdradza, kim jest kobieta ze zdjęć publikowanych w sieci, ale patrząc na jego uśmiech możemy się domyślać, że dzięki niej tancerz znów jest szczęśliwy. Czy tajemnicza blondynka jest nową partnerką tancerza? Kto wie, być może wkrótce były mąż Katarzyny Cichopek rozwieje wątpliwości w tej sprawie i zdradzi, czy jego serce jest już zajęte. Zobacz także: Katarzyna Cichopek może liczyć na wsparcie byłego męża? Szczery komentarz gwiazdy TVP! Myślicie, że Marcin Hakiel jest zakochany? My już czekamy na kolejne zdjęcia tancerza z tajemniczą...