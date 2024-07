Od wczoraj w sprzedaży nowy numer magazynu "Party", a w nim modowy sąd Joanny Horodyńskiej i Ady Fijał. Znawczynie stylu znów udowodniły nam, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie zabrakło w Polsce gwiazd, które zaliczyły modowe wtopy. Według Horodyńskiej jednymi z najgorzej ubranych były: Paulina Sykut i Agnieszka Popielewicz. Na co dzień obie panie są gospodyniami programów Polsatu i wcale nie ukrywają, że nie przepadają za swoim towarzystwem.

Horodyńska pod lupę wzięła stylizacje Popielewicz i Sykut z balu dziennikarzy (zobacz zdjęcia z wydarzenia). O kreacji, a w zasadzie szarfach Agnieszki powiedziała:

- Nikogo swoim strojem nie rażąc, można wybrać się na wielki bal. Ale czy Agnieszka naprawdę chciała uzyskać tak nijaki efekt? Ładna dziewczyna bez polotu. Oj, przepraszam, są przecież te szarfy...

Sukienka Pauliny Sykut nie przypadła Joannie do gustu do tego stopnia, że nawet dobrane do niej dodatki nie ratują stylizacji:

- Coś z przodu wycięte, tam urwane, prześwitujące, falbankowe origami niczym leśny mech narasta górą i spotyka się z odkrytym ramieniem. Dramat!

Która z pań według was wyglądała gorzej w wybranej przez siebie stylizacji? Zagłosujcie w sondażu poniżej.

chimera