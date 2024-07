Kilka tygodni temu, Anja Rubik pojawiła się w finale programu "Top Model" ubrana z efektowną kreację Balmain. Bogato zdobiona minisukienka z najnowszej kolekcji kosztuje ok. 110 tysięcy złotych! Anja miała również buty, które wycenia się na 4 tysiące złotych. Niestety, stylizacja Anji Rubik nie wszystkim przypadła do gustu. Joanna Horodyńska w "Modowym sądzie" na łamach magazynu „Party”, skomentowała, że sukienka modelki nie pasowała do jej urody.



- Nie przekonuje mnie ta sukienka ani jej cena. Zrobiło się za żółto w połączeniu z włosami… Kogel-mogel w nadmiarze - oceniła Horodyńska.



Zgadzacie się z opinią Joanny Horodyńskiej? A może jesteście zachwyceni stylizacją supermodelki?



