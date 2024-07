Modowy sąd "Party", czyli Joanna Horodyńska i Ada Fijał, co dwa tygodnie oceniają stylizacje polskich gwiazd, które raczej nie grzeszą zmysłem modowym. Z racji tego, że jako jurorki same nie są już tak często poddawane recenzjom krytyków, a raczej dla wielu stawiane są za wzór do naśladowania w kwestii stylu (zobacz), poprosiliśmy aby przed naszą kamerą oceniły... wzajemnie swój look.

Na otwarciu drugiego w Europie sklepu amerykańskiej sieciówki American Eagle Outfitters Ada i Joanna skomentowały swoje casualowe stylizacje w znany czytelnikom "Party" sposób. Wyszło całkiem zabawnie, zobaczcie:

