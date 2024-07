Honorata Skarbek ciężko pracuje na swoją pozycję na polskim rynku muzycznym. Ostatnio dała efektowny występ na festiwalu w Sopocie i zaskoczyła wszystkich fryzurą, która wywołała prawdziwą burzę w internecie. Przypomnijmy: Honey w krótkich włosach dała czadu w Sopocie. Nie tylko na scenie

Honey kręciła niedawno swój kolejny teledysk i tradycyjnie była mocno zaangażowana w cały proces produkcji. Jak przyznała w rozmowie z AfterParty.pl, stara się wszystko kontrolować i mocno pracować na sukces. Dodaje, że takie nastawienie wyniosła z domu.



Od samego początku swojej kariery, nawet kiedy jej jeszcze nie miałam, musiałam na wszystko w swoim życiu sama zapracować. To też się tyczy mojego dzieciństwa - nigdy nie miałam niczego podanego na tacy. To we mnie zbudowało taką wartość, że ciężka praca popłaca - wyznaje w rozmowie z nami.