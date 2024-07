Doda o słowach "suka" i "dz*wka" użytych w piosence "Fuck It":

Szczerze mówiąc nigdy w życiu tak mój mężczyzna do mnie nie powiedział. Natomiast w sferze artystycznej, kiedy chcemy dobitnie przekazać jakąś informację w piosence, szczególnie jeżeli to jest połączenie hip-hopu z popem to jak najbardziej tak. Trzeba mieć dystans do siebie. Oczywiście, że miałam ochotę, żeby mój facet powiedział do mnie "Ty suko" i jest to nagminna sytuacja w łóżku, ale to nie ma nic wspólnego z obrażaniem.