Mamy dobrą wiadomość dla fanów Honoraty Skarbek. Z naszych ustaleń wynika, że celebrytka wystąpi w najbliższej edycji "Tańca z gwiazdami". Chociaż o jej udziale mówiło się jeszcze w trakcie trwania poprzedniego sezonu tanecznego show, pewny jest już jej udział. Co ciekawe, jeszcze kilka miesięcy temu dzwoniąc do produkcji i agenta blogerki słyszeliśmy komentarze negujące jakiekolwiek plotki o rozmowach Polsatu z Honey.

- Honorata była brana pod uwagę przy tworzeniu składu do poprzedniej edycji, ale nie udało się sfinalizować wszystkiego poprawnie. W tym sezonie rozpoczęliśmy rozmowy wcześniej i udało się dojść do porozumienia. Z Honey umowa została podpisana jako z jedną z ostatnich uczestniczek. Co prawda gra mniej koncertów niż w poprzednim sezonie letnim, ale jej płyta pokryła się złotem, a zainteresowanie mediów jej twórczością wciąż jest ogromne. Poza tym ma najpopularniejsze profile w serwisach społecznościowych wśród rodzimych blogerek - zdradza nam osoba z produkcji programu.