Już jesienią ruszy nowa edycja hitowego show Polsatu, "Taniec z Gwiazdami". W drugiej odsłonie na parkiecie zobaczymy m.in. Marcelinę Zawadzką oraz Miśka Koterskiego. Tabloidy wciąż jednak prześcigają się w doniesieniach, kto jeszcze pojawi się w programie. Wśród pewniaków znalazła się również gwiazda "Złotopolskich". Przypomnijmy: Tabloid ujawnił kolejną uczestniczkę "TzG". To może być głośny powrót

Przypomnijmy, że wcześniej "Taniec z Gwiazdami" był emitowany w TVN w niedzielę. Do udziału w show producenci starali się aż sześciokrotnie nakłonić Wojciecha Cejrowskiego. Kontrowersyjny podróżnik jest zagorzałym katolikiem, który przestrzega zasad Dekalogu. W nim jasno napisane jest, że "dzień święty trzeba święcić". Dlatego też za każdym razem Wojciech odmawiał zaproszenia:

Propozycji miałem 6, zawsze odpisywałem to samo. Ponieważ całe to przedstawienie odbywa się w niedzielę i w dodatku na żywo, a ja w niedzielę nie pracuję, nawet za darmo. Ciężko to pogodzić, bo w niedzielę za darmo nie przyjdę, bo nie pracuję za darmo, a za pieniądze też nie, bo nie pracuję w niedzielę . W uprzejmym tonie pisałem, że z przyjemnością rozpatrzę tę propozycję i ogólnie jest mi bardzo miło, że państwo wpadli na pomysł, żeby mnie zaprosić, więc były to kurtuazyjne odpowiedzi. Ale niestety nawet nie czytam dalej, bo to wszystko odbywa się w niedzielę - mówi w rozmowie z lifestyle.newseria.pl.

Teraz, gdy stacja Polsat emituje show w piątek, udział Cejrowskiego staje się bardziej możliwy. Niestety (?), Nina Terentiew nie jest zainteresowana jego udziałem:

Po przeniesieniu emisji programu na piątek nie przychodzą do mnie propozycje, więc nie ma okoliczności. Tańczę instynktownie, więc pewnie bym dostawał od publiczności same piątki, a od jury same dwóje. Jak tańczę salsę, to z potężnym zaangażowaniem. W tańcu przecież chodzi o to, żeby z kobitą się ruszać do rytmu i żeby obu stronom było przyjemnie, a nie o przyjemność jury. Więc pewnie bym szybko wyleciał, a publika by płakała z tego tytułu - przekonuje dziennikarz