Honorata Skarbek obecna jest na polskiej scenie muzycznej już od pięciu lat. W tym czasie zdążyła wydać trzy płyty: „Honey’’, „Milion’’ oraz najnowszy krążek - „Puzzle’’, który promowała w programie „Świat się kręci’’.

Dziś ponownie przyszła do studia TVP, gdzie była gościem „Pytania na śniadanie’’. Miała na sobie bardzo krótką, białą spódniczkę z falbanką oraz długą koszulę, którą związała nad pępkiem. Do stylizacji dobrała wysokie sandałki na szpilce ozdobione frędzlami. Honorata lubi ten model, bo już wcześniej widzieliśmy go na jej Instagramie. Sandały Honey można kupić w sklepie internetowym Deezee - kosztują tylko 149 zł!

Wokalistka założyła też modne lustrzane okulary, włosy związała w ulubioną ostatnio fryzurę: kucyk na czubku głowy.

Jak wam się podoba ten look? Lubicie seksowny styl Skarbek?

