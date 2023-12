Nagła śmierć Krzysztofa Respondka wstrząsnęła naszym show-biznesem. Wiele znanych nazwisk postanowiło pożegnać aktora we wzruszających wpisach, a o jego odejściu wspomniano również w "Pytaniu na śniadanie". Katarzyna Cichopek nie wytrzymała i musiała dodać kilka słów od siebie. Prowadząca śniadaniówkę zdradziła, jakim człowiekiem był aktor.

"Pytanie na śniadanie": Katarzyna Cichopek żegna Krzysztofa Respondka

Tuż przed świętami, w piątek 22 grudnia pojawiła się informacja o nagłej śmierci Krzysztofa Respondka w wieku 54 lat. Aktor skradł serca widzów w kultowym serialu "Barwy szczęścia", był również artystą kabaretowym. Nikt nie przeczuwał, że dojdzie do takiej tragedii, ponieważ aktor nie skarżył się na żadne dolegliwości. Po zawale lekarze walczyli o jego życie, jednak nie udało się go uratować. Wiele gwiazd pożegnało Krzysztofa Respondka we wzruszających wpisach w tym Piotr Gąsowski, Krzysztof Ibisz czy Agata Młynarska.

W sobotnim wydaniu "Pytania na śniadanie" poruszono śmierć Krzysztofa Respondka. Podczas segmentu "Czerwony dywan" Anna Lewandowska wspomniała o smutnych wieściach, które pojawiły się tuż przed świętami.

Są te sytuacje i dobre, i złe. I teraz przytulam do serca najmocniej wszystkich fanów, a także całą rodzinę Krzysztofa Respondka. Aktor, kabareciarz, artysta estradowy odszedł, o czym poinformował jego kolega z kabaretu Rak. Okazuje się, że ostatnio przebył zawał serca. Trzy dni w klinice w Zabrzu starano się o to, aby utrzymać go przy życiu, aby wszystko było dobrze, aby przeżył. Ale, niestety, odszedł i taką smutną informacją muszę zakończyć ten ''Czerwony dywan'' — powiedziała Anna Lewandowska.

To bardzo przykre. Krzysztof był wspaniałą osobą, bardzo skromną — dodała Katarzyna Cichopek.

Na antenie śniadaniówki TVP Lewandowska wspomniała również Marku Molaku, który wspominał, jak Krzysztof Respondek dodał mu otuchy, gdy ten pojawił się w serialu "Barwy szczęścia" jako nastolatek.

Krzysztof podszedł do niego, powiedział: ''Słuchaj, będzie świetnie, nic się nie martw'' — cytowała Molaka prezenterka.

Katarzyna Cichopek, która miała okazje poznać aktora na planie "Jak oni śpiewają", również dodała kilka słów od siebie — tak samo, jak Maciej Kurzajewski.

Skromny i zawsze uśmiechnięty — dodał Maciej Kurzajewski.

Skromny, zawsze uśmiechnięty, bardzo kulturalny człowiek — powiedziała Cichopek.

