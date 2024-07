Wczoraj w Szczecinie pojawiły się największe gwiazdy muzyki pop. Wszystko za sprawą gali Eska Music Awards. Wśród artystów występujących na scenie znalazły się dwie gwiazdy internetu: Margaret i Honorata Skarbek.

Margaret szturmem podbiła polski radiowy eter i coraz lepiej radzi sobie za granicą. Podczas imprezy ubrana w złotą sukienkę z deseniem w panterkę, która mieniła się w świetle reflektorów i długie skórzane kozaki wykonała przeboje "Thank You Very Much" i najnowszy "Tell Me How Are Ya". Wokalistka podczas wieczoru otrzymała również nagrodę za najlepszy teledysk.

Honey niestety nie otrzymała żadnej nagrody. Za to może pochwalić się znakomitym występem. Wraz z publicznością i w otoczeniu mydlanych baniek zaśpiewała swój letni hit "Nie powiem jak". Honorata podczas gali miała na sobie skórzaną sukienkę z rozkloszowanym dołem i piórami od Gavla oraz sandałki na szpilce ze złotymi akcentami.

Która wokalistka wyglądała lepiej podczas wczorajszego wieczoru?

Gwiazdy na Eska Music Awards 2013: