Motywem przewodnim tegorocznych pokazów haute couture w Paryżu to kwiaty! Na pokazach największych krawców to właśnie one grały główne skrzypce.

Valentino, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Mabille, Giambapttiste Valli, Elie Saab, Christian Dior.... każdy z projektantów zaprezentował swoją wariację na temat roślinnych motywów.

Elie Saab przedstawił suknie w ogromne malowane kwiatowe wzory w cukierkowych kolorach. Valli postawił na kwiatowe koronki. Mabille stworzył konstrukcyjne kapelusze w kształcie kwiatu, nawiązujące do kwiatowych motywów na sukienkach. U Valentino znajdziemy sielskie łączki i sukienki nawiązujące do ubiegłych stuleci. Nawet awangardowy Jean Paul Gaultier nie ominął kwiatowych zapożyczeń - tyle, że w ostrych, rajskich kolorach. Dior i Givenchy przedstawia zaś kwiaty w bardziej graficznym wydaniu.

Jeśli komuś nie przypadły do gustu pastele, florystyczne motywy znajdziemy także na klasycznej czerni i bieli - w postaci koronek lub naszywanych aplikacji.

Po prezentacji haute couture śmiało możemy stwierdzić, że kwiaty to hit zbliżającego się sezonu, który na pewno przeniesie się na ulicę. Widać szykuje nam się wyjątkowo kobieca wiosna!

