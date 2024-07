W ostatnim tygodniu aż dwie gwiazdy założyły sukienki do kolana z rozkloszowanym dołem. Tak zwana „bombka” to bardzo dziewczęcy fason, który przypadł do gustu m.in. Salmie Hayek i Jessice Albie!

Salma Hayek, na paryską premierę swojego najnowszego filmu, a raczej bajki „Kot w Butach” założyła granatową sukienkę z tafty projektu Yves Saint Laurent z kolekcji Soir 2011. Do sukienki aktorka dobrała piękne czarne szpilki na platformie również tego francuskiego designera.



Jessica Alba, na świąteczną inaugurację światełek Swarovskiego przy Rodeo Drive w Beverly Hills wybrała białą sukienkę Caroliny Herrery z kolekcji Resort 2012. Do tego założyła wężowe szpilki Barbary Bui oraz kopertówkę i naszyjnik marki Swarovski.



Jak oceniasz sukienki „bombki”?



jm

