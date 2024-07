TOY WATCH to wyjątkowe i luksusowe zegarki wykonane z nowatorskich materiałów najwyższej jakości: od polikarbonatu, znanego ze swojej lekkości, poprzez plasteramic gwarantujący szeroką gamę kolorów i odcieni, aż do elastycznego i miękkiego silikonu. Dzięki swojej wyjątkowości, zegarek TOY WATCH stał się prawdziwym stylizacyjnym „must have” na rynku amerykańskim, który generuje 30% wszystkich dochodów firmy.

Pierwsza Dama, czyli Michelle Obama, Oprah Winfrey, Alicia Keys, Beth Dito, Naomi Campbell, Madonna, Michael Jordan, Anastacia, Sylvester Stallone i Sandra Bullock to tylko niektóre ze słynnych na całym świecie nazwisk, które zakochały się w zegarkach z kolekcji marki.

TOY WATCH to kilka designerskich kolekcji tj. FLUO ALUMINIUM, METTALIC, MONOCHROME, TOYTOY, IMPRINT, MESH, TOY2FLY, VELVETY.

Od końca 2011 roku markę można znaleźć również w polskich salonach, w Galerii Niuans w Warszawie, w butiku La Mania (w Warszawie i w Katowicach), sklepie Niebieskie Migdały w Warszawie oraz w salonie jubilerskim Aurum przy Rynku Głównym w Krakowie.

Nam się zegarki TOY WATCH bardzo podobają, a wam?

