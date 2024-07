Dla nas Polek, te barwy mają szczególne znaczenie. I przeciwnie do Amerykanów niechętnie używamy naszych narodowych barw do ozdabiania ubrań, czy torebek. Pewnie nie raz zrezygnowałaś z zestawienia bieli z czerwienią, by "nie wyglądać jak flaga".

Reklama

W nadchodzącym sezonie powinnyśmy być jednak bardziej "patriotyczne" i docenić urok połączenia bieli z czerwienią. Czerwień wiosną gra rolę, którą dotychczas rezerwowała sobie czerń. Łączymy czerwone ołówkowe spódnice z białą koszulową bluzką. Modne są także biało-czerwone desenie - kropki, serduszka, paski, a nawet biało-czerwona pepitka.

To zestawienie pojawiało się bardzo często na tegorocznych wiosennych pokazach. Na biel z czerwienią zdecydowała się m.in. Prada, Roland Mouret, Carolina Herrera, Ungaro Sui, Loewe i Ohne Titel.

Szukasz inspiracji? W najnowszym numerze Fleszu znajdziesz piękną sesję z biało-czerwonymi ubraniami w roli głównej!

Reklama

kj