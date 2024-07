Już pomiędzy 11 a 17 maja odbędzie się Restaurant Week, czyli ogólnopolskie święto

gastronomii, w którym bierze udział niemal setka najlepszych restauracji w polskich miastach! Dzięki tej akcji kupisz trzydaniowy obiad w wybranym lokalu już za... 39 zł!

Czym właściwie jest Restaurant Week?

Restaurant Week to prawie 50 starannie wyselekcjonowanych warszawskich lokali o różnych tradycjach kulinarnych, a także kilkadziesiąt restauracji z Krakowa, Poznania, Wrocławia i Trójmiasta, gdzie wydarzenie jest nadzorowane przez opiniotwórczych partnerów i wyjątkowe postaci tamtejszej sceny gastronomicznej.

Ta impreza oferuje wszystkim wyjątkowe trzydaniowe doświadczenie. Na festiwal szefowie kuchni starannie wybranych restauracji komponują specjalne menu (przystawka, danie główne, deser) w promocyjnej cenie 39 zł.

Pilotażowa, listopadowa edycja WARSAW RESTAURANT WEEK(end) okazała się wielkim sukcesem

zarówno dla autorów wydarzenia, jak i restauratorów, którzy entuzjastycznie zadeklarowali udział w

kolejnych wydarzeniach.

Niedawno zakończony Warsaw Italian Weekend, który skupiał 20 wyjątkowych, warszawskich

restauracji, a każda z nich zinterpretowała na tę okazję włoskie smaki, również okazał się ogromnym

sukcesem.

Restaurant Week to przygoda dla każdego! Dla mieszczuchów, głodomorów, krytyków kulinarnych, turystów, dorosłych, dzieci... To jedyna w swym rodzaju okazja by smakować, poznawać i spędzać wspólnie czas przy stole.

Bilety zarezerwujesz na: www.restaurantweek.pl