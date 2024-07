Jak zaczęła się miłość Ani i Roberta Lewandowskich? Para poznała się na obozie sportowym na pierwszym roku studiów na warszawskim AWF-ie. Ania Lewandowska na początku żywiła sporą niechęć do piłkarzy, ale z czasem pomiędzy nią a Robertem Lewandowskim wybuchło gorące uczucie. Para ma też wspólną pasję, jaką jest sport! Oboje mocno się wspierają i dopingują, co widać nawet w ich mediach społecznościowych. Już w pierwszej połowie 2017 roku Ania i Robert Lewandowscy powitają na świecie swoje pierwsze dziecko! Radości nie ma końca i do tej pory spływają do nich liczne gratulacje.

Zobaczcie krótki filmik o historii miłosnej Ani i Roberta!

