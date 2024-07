Justyna Steczkowska pierwsze miesiące nowego roku może zaliczyć do bardzo pracowitych. Gwiazda rozpoczęła go od efektownego występu na koncercie sylwestrowym we Wrocławiu, a kilka tygodni później była już na planie czwartej edycji "The Voice of Poland", do którego wróciła po krótkiej przerwie spowodowanej urlopem macierzyńskim. Wokalistka wciąż pracuje też nad nową płytą. Przypomnijmy: Steczkowska nagrywa wyjątkową płytę. Powalczy o sprzedaż z Górniak

Nie dziwi zatem zupełnie, że Justyna postanowiła wyjechać w końcu na długo wyczekiwane wakacje. Jak już informowaliśmy kilka tygodni wcześniej, Steczkowska wraz z rodziną postanowiła udać się na słoneczną Dominikanę. Gwiazda połączy tam przyjemne z pożytecznym i oprócz urlopu, zrealizuje na miejsce kampanię reklamową dla jednej z marek, z którą współpracuje. Justyna pochwaliła się uroczym zdjęciem z wypoczynku, na którym widzimy jej stopę i małą stópkę córki Helenki, dla której to pierwszy taki wyjazd. Liczymy na to, że takich fotek na Instagramie diwy będzie więcej.

Życzymy dużo słońca i zazdrościmy pogody :)

