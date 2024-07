Justyna Steczkowska już od poprzedniego roku zapowiada nowy materiał, na który składać się mają dwa wielkie projekty muzyczne. Choć w 2013 roku w życiu prywatnym zaszły wielkie zmiany (przypomnijmy: Justyna Steczkowska urodziła!) gwiazda nie zrezygnowała całkowicie z pracy.

Podczas ostatniego Sylwestra we Wrocławiu artystka zaskoczyła wszystkich piękną figurą oraz wyborem repertuaru. Steczkowska zaśpiewała wielki hit Madonny "Express Yourself". Zobacz: Steczkowska w cekinowych brwiach dała show we Wrocławiu

Dla swoich fanów Justyna przyszykowała dziś małą niespodziankę. Na swoim oficjalnym Facebooku pojawiły się zdjęcia z prób do nagrań z Orkiestrą Kameralną Silesian Art Collective. Materiał ma trafić na jej nową płytę. W czarnym obcisłym kombinezonie i w butach na wysokim obcasie, Steczkowska prezentowała się zjawiskowo.

Co ciekawe to kolejny rok kiedy Justyna wyda album w tym samym czasie co Edyta Górniak. Na którą płytę bardziej czekacie?

Justyna Steczkowska z córką: